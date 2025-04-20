الذهب.. «الاستثمار الآمن» في زمن الأزمات

الذهب.. «الاستثمار الآمن» في زمن الأزمات

الذهب.. «الاستثمار الآمن» في زمن الأزمات

لم يعد الذهب مجرد معدن يُستخدم فقط فى الزينة وصناعة الحُلى، وتحول فى عصر يتسم بالتوترات والاضطرابات الإقليمية والدولية، إلى أكثر السلع تداولاً، ويحظى بشعبية واسعة بين المستثمرين، لأنه على مر التاريخ تنظر الدول ورجال الأعمال للذهب كمخزن قيمة وأكثر الأدوات الاستثمارية أمناً فى حالة الحروب والأزمات الاقتصادية.

ويلجأ المستثمرون من الأفراد والمؤسسات إلى شراء الذهب وتخزينه، كنوع من التحوط خلال أوقات الأزمات الاقتصادية والحروب للحفاظ على قيمة الأموال، وتقوم الدول بتخزينه لحماية العملة وتنويع الاستثمارات وتحويله فيما بعد لعملات مرة أخرى.

ويعتمد الاستثمار فى الذهب على التطورات الاقتصادية والسياسية، فهناك حالة من عدم اليقين تسيطر على الأوضاع العالمية، إذ ترتبط تحركات الأسواق المحلية بشكل مباشر بحركة السوق العالمية، وعمليات العرض والطلب وسعر صرف العملة الأجنبية.

«الوطن» تفتح ملف الاستثمار فى الذهب، ما بين الشراء المادى بشكل ملموس «سبائك أو مشغولات»، أو صناديق الاستثمار، وكذلك شراء أسهم شركات تعدين الذهب، وغيرها من الطرق التى يمكن من خلالها الاستثمار فى المعدن النفيس.

ونستعرض فى هذا الملف التوقعات التى تشير إلى أن الاستثمار فى الذهب، قد يصل مستويات قياسية، فى ظل استمرار حالة عدم وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد العالمى، واستمرار ردود فعل الدول على الرسوم الجمركية الأمريكية التى فرضها الرئيس دونالد ترامب، ودفعت أسعار الذهب إلى ارتفاع جنونى

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