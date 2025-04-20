شقيقة إيناس النجار ترثيها: «ما سمعتش صوتك من 21 يوم»

كتب: ياسمين محمود

رثت الفنانة سوار النجار، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، شقيقتها الفنانة الراحلة إيناس النجار بكلمات مؤثرة بعد مرور 21 يوما على وفاتها.

ونشرت سوار صورة تجمعها بشقيقتها الراحلة إيناس النجار، معلقة: «طولتي الغيبة عليا يا روح روحي خلاص روحي بتخلص مني، 21 يوم أول مرة ما أسمعش صوتك ولا أشوفك يا عمري يالا حبيبتي ماتطوليش كده تاني كثير علينا أنا وماما ولانا مستنيينك يا روحي يا ملاكي كنا متفقين نروح سوا أو نقعد سوا ازاي تسيبيني لوحدي يالا ردي عليا وتعالي يا ملاكي بحبك أكثر من روحي».







وفاة إيناس النجار

ورحلت عن عالمنا الفنانة إيناس النجار منذ 21يوما بعد اصابتها بمضاعفات المراره ادي الي دخولها في غيبوبة عده ايام وترحل عن عالمنا تاركا عدد من الاعمال الفنية المميزة اخرها في رمضان الماضي مسلسل الحلانجي.