منة جلال تكشف عن فيديو من جنازة إيناس النجار

شيعت اليوم جنازة الفنانة إيناس النجار من مسقط رأسها بمدينة صفاقس في تونس، وكشفت الفنانة منة جلال عن فيديو من الجنازة، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك.

منة جلال تكشف عن فيديو من جنازة إيناس النجار

وشاركت الفنانة منة جلال فيديو من جنازة إيناس النجار، وعلقت عليه: «الله يرحمك يا إيناس وينور قبرك يا حبيبتي، جنازة إيناس من بلدها صفاقس في تونس».

تفاصيل وفاة إيناس النجار

يذكر أن الفنانة إيناس النجار رحلت عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضها لأزمة صحية كبيرة إذ دخلت في غيبوبة بعدما تعرضت لانفجار في المرارة سببت لها تسمم في الدم.