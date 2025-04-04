شقيقة إيناس النجار ترثيها بكلمات مؤثرة: الجمعة الأولى في قبرها

شقيقة إيناس النجار ترثيها بكلمات مؤثرة: الجمعة الأولى في قبرها

شقيقة إيناس النجار ترثيها بكلمات مؤثرة: الجمعة الأولى في قبرها

شاركت سوار النجار، شقيقة الفنانة الراحلة إيناس النجار، عبر حساب شقيقتها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة للراحلة أثناء أداء مناسك العمرة.

وكتبت سوار على صورة شقيقتها إيناس النجار قائلة: «يا الله إنها الجمعة الأولى في قبرها، وإنها أيامها الأولى لها يا رب ارحمها وهَوِّن عليها وآنس وحشتها ووسِّع مدخلها يا كريم واجعل أول جمعة لها في القبر خِير لياليها يالله إنها ضيفتك فأكرمها بكرمك وعفوك، إيناس محمود عبدالناظر».




وفاة إيناس النجار

ورحلت عن عالمنا الفنانة إيناس النجار بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، حيث أصيبت بتسمم في الدم بسبب المرارة ودخلت في غيبوبة لترحل عن عالمنا منذ أيام.

وطلبت الفنانة سوار شقيقة إيناس النجار قبل وفاة شقيقتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام من جمهورها الدعاء لشقيقتها.

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