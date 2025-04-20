نائب ترامب يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية

بدأ نائب الرئيس الأمريكي، جي دي ديفانس، زيارة رسمية إلى الهند، ضمن جولة خارجية تشمل عددًا من الدول، حيث تتصدر اتفاقية التجارة الثنائية المقترحة أجندة محادثاته مع المسؤولين الهنود.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين نيودلهي وواشنطن

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين نيودلهي وواشنطن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية تهم الجانبين.

وعرض برنامج «العالم شرقا»، الذي تقدمه الإعلامية منى شكر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «نائب ترامب يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات».

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن زيارة دي فانس تمثل فرصة مهمة لمراجعة التقدم الذي أحرزته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، في ظل تعاون متزايد بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والدفاع والطاقة النظيفة.

التوترات الجيوسياسية الراهنة في آسيا ومنطقة المحيطين

وأشارت إلى أن المحادثات ستتناول التوترات الجيوسياسية الراهنة في آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتأتي زيارة دي فانس للهند بعد محطة أولى في إيطاليا، حيث ناقش هناك الأولويات الاقتصادية والجيوسياسية المشتركة مع المسؤولين الأوروبيين، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

ومن المنتظر أن يعقد ديفانس اجتماعًا موسعًا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لمناقشة سبل توسيع التعاون الثنائي.

في سياق متصل، سبقت الزيارة مكالمة هاتفية بين مودي وقطب الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، حيث تباحث الطرفان في آفاق التعاون التكنولوجي والابتكاري، وسط اهتمام متزايد من الشركات الأمريكية بالاستثمار في السوق الهندية.

وتأتي هذه التحركات بعد لقاء جمع وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، بوفد من شركة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، لبحث خطة الشركة الاستثمارية المستقبلية في الهند، ما يشير إلى تنامي الزخم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أكثر من صعيد.