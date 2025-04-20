محافظ المنيا يشهد تدريبا عمليا لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية «صقر 148»

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واللواء أسامة عبد الحميد داوود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، فعاليات أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية «صقر 148»، والذي تنفذه المحافظة خلال الفترة من 20 وحتى 22 أبريل الجاري، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وضع حلول عاجلة لجميع النقاط الاستراتيجية

وأكد «كدواني» في بيان، أن المحافظة تعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، فيما يخص ملف التعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث وأسلوب إدارتها ووضع خطط متكاملة، من خلال سيناريوهات واضحة وأساليب تدريبية عالية، للتغلب عليها وإزالة الآثار الناتجة عنها ومراجعتها بشكل دوري مع القوات المسلحة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ أن هذا التدريب المشترك الذي نشهده اليوم يمثل محاكاة على أرض الواقع وتدريبًا على مجابهة الأزمات والكوارث بالتعاون بين مركز السيطرة بالمحافظة ومكتب المستشار العسكري، لافتًا إلى أن التدريب يهدف إلى صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وأشار إلى أنه تزامنًا مع بدء توريد محصول القمح لعام 2025، فقد تم تكليف الجهاز التنفيذي ورؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي أمر طارئ، وضرورة وضع بدائل وحلول عاجلة لجميع النقاط الاستراتيجية التي تستقبل محصول القمح من شون وصوامع وهناجر، وكذلك التعامل بشكل فعال مع أي معوقات تواجه المزارعين أثناء أعمال التوريد وحلها بشكل فورى وسريع، وذلك سعيًا نحو تحقيق المستهدف من محصول القمح هذا العام، وكذلك تحقيق اكتفاء ذاتي من المحصول الاستراتيجي، وضمان انتظام أعمال التوريد.

إدارة الأزمات والكوارث بالمنيا

من جانبه، أشاد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالإعداد الجيد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والذي يُتيح الوصول لأنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية وعناصرها المختلفة وكذلك استغلال الإمكانيات المتاحة للمحافظة لتكون قادرة على التصدي للأزمات والكوارث ورفع الآثار الناتجة عنها، معربًا عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنيا ومكتب المستشار العسكري وجميع رجال قوات الدفاع الشعبي في المحافظة على جهدهم في الإعداد الجيد لمشروع التدريب، وظهوره بشكل لائق.

وقدّم المستشار العسكري للمحافظة، عرضًا تفصيليًا تضمن أدوار جميع الجهات المشاركة في التدريب والمقومات والإمكانيات الموجودة لدى كل جهة، كما تضمن العرض إمكانيات واستعدادات كل القطاعات في المحافظة ومدى الجاهزية بكل قطاع وكافة التنسيقات والترتيبات التي يتم تنفيذها لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية والصناعية المحتملة.

وتناول اللقاء تلاوة آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة صمت وعزف سلام الشهيد تقديرا وعرفانًا بدورهم وتضحياتهم الغالية من أجل رفعة الوطن، كما كرم محافظ المنيا وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عدداً من أسر شهداء القوات المسلحة ممن ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن.

الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث

وقدم اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة، عرضًا شاملًا وتفصيليًا حول المحافظة وكل المقومات والإمكانيات الموجودة بها، واستعدادات القطاعات في المحافظة ومدى الجاهزية بكل قطاع، مشيرًا إلى أن التدريب يفيد تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة وسرعة عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الحدث واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب حيال المواقف مع التأكيد على الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وتضمنت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي حول دور ومهام قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وكذلك عرض فيلم تعريفي عن المحافظة من إعداد إدارة الإعلام والتواصل، وفي الختام تبادل محافظ المنيا وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدروع التذكارية تقديرًا واحترامًا لدور كل منهما في الاستعداد الجيد.