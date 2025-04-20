محافظ المنيا: طرح كرتونة البيض بـ120 جنيهًا بمنافذ البيع بالمراكز والمدن

محافظ المنيا: طرح كرتونة البيض بـ120 جنيهًا بمنافذ البيع بالمراكز والمدن

محافظ المنيا: طرح كرتونة البيض بـ120 جنيهًا بمنافذ البيع بالمراكز والمدن

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، طرح كرتونة البيض بسعر 120 جنيهًا للمستهلك، من خلال منافذ البيع المنتشرة في المراكز والمدن، وذلك كنوع من الدعم الذي تقدمه المحافظة لأبنائها، وتخفيفًا للأعباء المعيشية عن المواطنين، تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.

توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطن، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل جهودها في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان توافرها بالكميات الكافية وبجودة عالية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأوضح محافظ المنيا أن الأجهزة التنفيذية تتابع بصفة مستمرة عمل المنافذ، للتأكد من التزامها بالأسعار المحددة وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية خلال هذه الفترة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي محاولة لاحتكار أو رفع الأسعار.

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