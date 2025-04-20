كشف ملابسات مشاجرة في الإسماعيلية وضبط المتهمين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استغاثة بعض الأهالي بسبب مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 18 الجاري، عندما حاول شخصان سرقة قطع حديدية من أسفل أحد الكباري. وعند محاولة الأهالي الإمساك بهما، نشبت مشاجرة، أطلق خلالها أحد المتهمين أعيرة نارية في الهواء دون إصابة أحد، بينما اعتدى الآخر على أحد الأشخاص بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته، ثم لاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمين، وهما عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية. وعُثر بحوزتهما على مقص حديدي، بعض القطع الحديدية المستولى عليها، فرد محلي، وسلاح أبيض، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لحماية المجتمع.