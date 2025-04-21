مواعيد القطارات للمحافظات الساحلية خلال إجازة شم النسيم

في ظل إقبال المواطنين يوميًا على استخدام خطوط سكك حديد مصر للسفر وقضاء الإجازات خارج القاهرة، خاصة على المدن والمحافظات، حرصت سكك حديد مصر على توفير مواعيد قطارات للمحافظات الساحلية على مدار اليوم بالتزامن مع إجازة شم النسيم.

مواعيد القطارات للمحافظات الساحلية

هذا ومن خلال التقرير التالي، نستعرض مواعيد القطارات اليوم خلال إجازة شم النسيم من القاهرة وإلى محافظات الوجه البحري والمحافظات الساحلية، وفقا لما أعلنته هيئة السكك الحديدة، وقد جاءت كالتالي:

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لـ بورسعيد

قطار رقم 951: يتحرك الساعة 11:30 صباحًا والوصول الساعة 4:05 عصرًا.

قطار رقم 955 (مكيف روسي): يتحرك الساعة 2:40 عصرًا والوصول الساعة 7:05 مساءً.

مواعيد القطارات المتجهة من بورسعيد لـ القاهرة

قطار رقم 956 (روسي): يتحرك من بورسعيد الساعة 1:20 ظهرًا والوصول لـ القاهرة الساعة 5:45 مساءً.

قطار رقم 3016 (مكيف روسي): يتحرك الساعة 3:15 عصرًا والوصول الساعة 7:20 مساءً.

قطار رقم 960 (روسي): ييتحرك الساعة 6:35 مساءً من بورسعيد والوصول الساعة 11:00 مساءً.

مواعيد قطارات القاهرة - مطروح

- قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مطروح يومياً، الساعة 11:15 مساءً ويصل مطروح الساعة 07:00 صباحاً .

- قطار 943/942 ثالثة مكيفة مطروح / القاهرة يومياً الساعة 10:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً .

- قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مطروح / القاهرة يومياً الساعة 03:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً .

- قطار 773/772 نوم القاهرة / مطروح أيام ( السبت / الاثنين / الأربعاء ) الساعة 10:05 مساءً ويصل مطروح الساعة 05:35 صباحاً .

- قطار 775/774 مكيف ( أسباني)مطروح / القاهرة أيام ( الاثنين / الأربعاء / الجمعة ) ينطلق من مطروح الساعة 10:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً .

مواعيد قطارات الوجه القبلي على خط «القاهرة - الإسكندرية»

قطار 911 القاهرة إلى الإسكندرية «مكيف»: يتحرك الساعة 10:00 صباحًا.

قطار 1211 : يتحرك الساعة 10:10 صباحًا.

قطار 913 «مكيف»: يتحرك الساعة 12:00 ظهرًا.

قطار 1203 «تهوية»:يتحرك الساعة 13:25 ظهرًا.

قطار 2023 «تالجو»: يتحرك الساعة 14:00 ظهرًا.

قطار 919 «مكيف»: يتحرك الساعة 14:25 ظهرًا.

قطار 917 «VIP مباشر»: يتحرك الساعة 15:00 ظهرًا.

قطار 915 «مكيف»: يتحرك الساعة 15:10 عصرًا.

قطار 21 «تهوية»:يتحرك الساعة 15:25 عصرًا.

قطار 23 «تهوية»: يتحرك الساعة 16:30 عصرًا.

قطار 923 «مكيف»: يتحرك الساعة 16:00 مساءً.

قطار 3023 «ثالثة مكيفة»: يتحرك الساعة 17:00 مساءً

قطار 925 «مكيف»: يتحرك الساعة 18:15 مساءً.

قطار 921 «مكيف»: يتحرك الساعة 18:00 مساءً.

قطار 931 «مكيف»: يتحرك الساعة 20:15 مساءً.

قطار 31 «مكيف»: يتحرك الساعة 20:30 مساءً.

قطار 3009 «ثالثة مكيفة»: يتحرك الساعة 19:10 مساءً.

مواعيد القطارات المكيفة «الإسكندرية - القاهرة»

قطار 912 «مكيف»: يتحرك الساعة 11:30 صباحًا.

قطار 18 «روسي»: يتحرك الساعة 13:10 ظهرًا.

قطار 914 «مكيف»: يتحرك الساعة 13:00 ظهرًا.

قطار 916 «مكيف مباشر»: يتحرك الساعة 14:00 ظهرًا.

قطار 922 «مكيف»: يتحرك الساعة 15:30 عصرًا.

قطار 118 «تهوية»:يتحرك الساعة 17:10 مساءً.

قطار 568 «سياحي»: يتحرك الساعة 18:10 مساءً.

قطار 32 «تهوية»: يتحرك الساعة 18:10 مساءً.

قطار 928 «مكيف»: يتحرك الساعة 19:00 مساءً.

قطار 1130 «ثالثة مكيفة»:يتحرك الساعة 19:30 مساءً

قطار 28 «روسي»: يتحرك الساعة 20:20 مساءً.

قطار 930 «مكيف»:يتحرك الساعة 20:10 مساءً.