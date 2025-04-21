تعاون مصري صيني جديد لتطوير التشخيص المعملي والتحاليل الطبية وفقا للمعايير العالمية

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات منتدى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الصين (شنجن) ومصر (القاهرة) لعام 2025، والذي يُعد من أبرز الفعاليات الداعمة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

اتفاقية مصرية صينية في التشخيص المعملي والتحاليل الطبية

وفي كلمته خلال المنتدى، أكد الدكتور أحمد السبكي أن هذا الحدث يمثل محطة فارقة في مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مضيفا، «وقعنا اليوم اتفاقية تعاون مع مجموعة سنايب الصينية الرائدة في مجال التشخيص المعملي والتحاليل الطبية، بهدف إنشاء مجمعات تشخيص متكاملة باستثمارات صينية، ونقل التكنولوجيا إلى مصر في هذا المجال الحيوي».

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية الصحية وشركة سنايب للهندسة الطبية

وخلال فعاليات المنتدى، شهد الدكتور أحمد السبكي، مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة شنزشن نيو إندستريز للهندسة الطبية الحيوية (سنايب)، المتخصصة في تقنيات التشخيص المعملي، وتهدف المذكرة إلى تأسيس تعاون فني ومؤسسي من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم ورش عمل وزيارات ميدانية، بما يسهم في نقل الخبرات الصينية المتقدمة إلى الكوادر الصحية العاملة بالمنشآت التابعة للهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.