فيلم Sinners يحقق 61 مليون دولار خلال 3 أيام عرض بدور السينما

كتبت - نورهان نصرالله:

يواصل فيلم Sinners تصدر شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ حقق إيرادات بلغت 9.9 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار الأيام الثلاث لـ 45.6 مليون دولار، وذلك بحسب ما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وفي السينمات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حقق فيلم Sinners إيرادات بلغت 15.6 مليون دولار، مما يرفع إجمالي إيرادات الفيلم لـ 61 مليون دولار.

تفاصيل فيلم Sinners

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج رايان كوجلر، تدور أحداثه في دلتا المسيسيبي عام 1932، ويشارك في بطولته مايكل ب. جوردان في دورين، إذ يجسدان دور شقيقين توأم يعودان إلى مسقط رأسهما ليبدآ من جديد، في مواجهة شر خارق للطبيعة، كما يضم الفيلم هايلي ستاينفيلد، ومايلز كاتون، وجاك أوكونيل، وونمي موساكو، وجايمي لوسون، وعمر ميلر، وبادي جاي، وديلروي ليندو.

بالنظر إلى ميزانية إنتاج الفيلم البالغة 90 مليون دولار، يحتاج الفيلم إلى تحقيق إيرادات تتراوح بين 170 و185 مليون دولار لتحقيق التعادل، وقد نال الفيلم إشادة النقاد في عدد من النقاد من على موقع «Rotten Tomatoes»، وجاء إجماع الموقع على النحو التالي: «مزيجٌ رائعٌ من السرد البصري المتقن والموسيقى النابضة بالحياة، يكشف أول فيلم ناجح أصلي للكاتب والمخرج رايان كوغلر عن كامل نطاق خياله الفريد».