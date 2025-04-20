في أول يوم عرض بالسينما.. فيلم Sinners يزيح A Minecraft Movie من صدارة شباك التذاكر

في أول يوم عرض بالسينما.. فيلم Sinners يزيح A Minecraft Movie من صدارة شباك التذاكر

في أول يوم عرض بالسينما.. فيلم Sinners يزيح A Minecraft Movie من صدارة شباك التذاكر

كتبت - نورهان نصرالله:

بعد 14 يومًا في صدارة شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، تراجع فيلم A Minecraft Movie إلى المركز الثاني بسبب فيلم Sinners الذي تصدر قائمة الإيرادات في أول أيام طرحه بالسينما، محققًا 19.2 مليون دولار، بينما حقق فيلم المركز الثاني إيرادات بلغت 16 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».


وحقق فيلم Sinners في دور العرض السينمائي خارج الولايات المتحدة، إيرادات بلغة 6.9 مليون دولار، ليقفز إجمالي إيرادات الفيلم إلى 26.1 مليون دولار حول العالم.

مشهد من فيلم Sinners

تفاصيل فيلم Sinners

فيلم Sinners من تأليف وإخراج وإنتاج رايان كوجلر، تدور أحداثه في دلتا المسيسيبي عام 1932، ويشارك في بطولته مايكل ب. جوردان في دورين، إذ يجسدان دور شقيقين توأم يعودان إلى مسقط رأسهما ليبدآ من جديد، في مواجهة شر خارق للطبيعة، كما يضم الفيلم هايلي ستاينفيلد، ومايلز كاتون، وجاك أوكونيل، وونمي موساكو، وجايمي لوسون، وعمر ميلر، وبادي جاي، وديلروي ليندو

فيلم

A Minecraft Movie الأعلى إيرادًا في شباك التذاكر الأمريكي

على الجانب الآخر، ما زال يحتفظ فيلم A Minecraft Movie بالرقم القياسي، كونه الفيلم الأعلى تحقيقًا للإيرادات في الولايات المتحدة الأمريكية في 2025 حتى الآن، وذلك بعد ما حقق الفيلم إجمالي إيرادات في شباك التذاكر المحلي 319.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 343.2 مليون دولار في السينما خارج الولايات المتحدة، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم 662.5 مليون دولار، حيث يقترب من تحقيق مليار دولار في شباك التذاكر.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا