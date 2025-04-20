في أول يوم عرض بالسينما.. فيلم Sinners يزيح A Minecraft Movie من صدارة شباك التذاكر

كتبت - نورهان نصرالله:

بعد 14 يومًا في صدارة شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، تراجع فيلم A Minecraft Movie إلى المركز الثاني بسبب فيلم Sinners الذي تصدر قائمة الإيرادات في أول أيام طرحه بالسينما، محققًا 19.2 مليون دولار، بينما حقق فيلم المركز الثاني إيرادات بلغت 16 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».



وحقق فيلم Sinners في دور العرض السينمائي خارج الولايات المتحدة، إيرادات بلغة 6.9 مليون دولار، ليقفز إجمالي إيرادات الفيلم إلى 26.1 مليون دولار حول العالم.

تفاصيل فيلم Sinners

فيلم Sinners من تأليف وإخراج وإنتاج رايان كوجلر، تدور أحداثه في دلتا المسيسيبي عام 1932، ويشارك في بطولته مايكل ب. جوردان في دورين، إذ يجسدان دور شقيقين توأم يعودان إلى مسقط رأسهما ليبدآ من جديد، في مواجهة شر خارق للطبيعة، كما يضم الفيلم هايلي ستاينفيلد، ومايلز كاتون، وجاك أوكونيل، وونمي موساكو، وجايمي لوسون، وعمر ميلر، وبادي جاي، وديلروي ليندو





A Minecraft Movie الأعلى إيرادًا في شباك التذاكر الأمريكي

على الجانب الآخر، ما زال يحتفظ فيلم A Minecraft Movie بالرقم القياسي، كونه الفيلم الأعلى تحقيقًا للإيرادات في الولايات المتحدة الأمريكية في 2025 حتى الآن، وذلك بعد ما حقق الفيلم إجمالي إيرادات في شباك التذاكر المحلي 319.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 343.2 مليون دولار في السينما خارج الولايات المتحدة، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم 662.5 مليون دولار، حيث يقترب من تحقيق مليار دولار في شباك التذاكر.