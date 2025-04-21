محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير حديقة الست خضرة في حلوان

محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير حديقة الست خضرة في حلوان

محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير حديقة الست خضرة في حلوان

شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المواطنين احتفالاتهم بشم النسيم، خلال افتتاح أعمال تطوير حديقة الست خضرة بحلوان، ووزّع الورود والحلوى والألعاب على الأطفال المتواجدين بها، وسط إقبال كثيف من المواطنين.

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زيادة الرقعة الخضراء

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين باعتبارها أحد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

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حديقة الست خضرة

وأُنشئت حديقة الست خضرة أو كما كانت تسمى بميدان الخديوي إسماعيل أو عين الست خضراء، في عهد الخديوي إسماعيل عام 1903، لخدمة المرضى غير القادرين بالمجان للعلاج بالعيون الكبريتية في عهده، وتعد من الحدائق المتميزة بحي حلوان، وكانت مغلقة لفترة تقارب 30 عامًا، حتى جرى تطويرها وفتحها للجمهور، وهي ذات موقع متميز، حيث تطل على 4 شوارع رئيسية، وتبلغ مساحتها نحو 35 ألف متر٢.

وتتميز الحديقة باحتوائها على 5 عيون للمياه الكبريتية جاري تطويرها، وتعد علاجا وشفاء من الأمراض الجلدية، كما تحتوي على العديد من أنواع الأشجار مثل (الفيكس، والأكاسيا النيتوزا)، وتضم العديد من نباتات الزينة والزهور، ومساحات واسعة من المسطحات الخضراء، كما تقدم خدمات متنوعة للزوار منها منافذ للمأكولات، والمشروبات، ودورات المياه، ومنطقة ملاهي للأطفال.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء، برفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر الخدمات كافة، وطالب مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري، باتخاذ التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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