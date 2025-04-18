محافظ القاهرة يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال شم النسيم

محافظ القاهرة يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال شم النسيم

محافظ القاهرة يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال شم النسيم

شدد دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفال الإخوة المسيحيين بعيد القيامة، واحتفالات شم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات.

تكثيف حملات النظافة

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات في محيط الكنائس، ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بها ، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم


وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطري باتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على رقمى الخط الساخن 15496، و114 للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

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