«معلومات الوزراء»: معرض الزهور احتفال بالطبيعة والجمال

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن معرض الزهور يحظى بتاريخ طويل ومميز، فهو ليس مجرد فعالية لعرض النباتات، بل هو احتفال بالطبيعة والجمال، ونافذة تطل على عالم الزراعة وتنسيق الحدائق، كما يعود تاريخ أول معرض للزهور في مصر إلى عام 1934، حيث أقيم في حديقة الأورمان التاريخية بالجيزة.

وأضاف المركز، أن معرض زهور الربيع إضاءة للإبداع الزراعي العريق، ويُعد معرض الزهور في مصر أحد أعرق وأكبر المعارض المتخصصة في مجال الزهور والنباتات، وانطلقت أولى دوراته عام 1934 في حدائق الأورمان بالجيزة.

وتابع المركز بأن المعرض شهد تطورًا كبيرًا من حيث التنظيم والمشاركة وعدد الزوار مما جعله منصة مهمة للعرض والتسويق وتبادل الخبرات، وفي عام 2023 انتقل المعرض إلى رحاب المتحف الزراعي بالدقي.

وتُقام النسخة الـ92 حاليًا بالمتحف الزراعي بالدقي بمشاركة 160 عارضًا، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» مما يعكس الأهمية المتزايدة للمعرض على الصعيدين المحلي والدولي، ويستمر شهرًا ليستقبل الزوار يوميًا حتى التاسعة مساءً بتذكرة قيمتها 10 جنيهات.

ويضم المعرض نباتات نادرة كالمريمية المعمرة والانتا بجانب الزهور الموسمية وكل مستلزمات الزراعة، حيث يقوم المعرض بدور مهم في تعزيز الوعي بأهمية النباتات، كما يعتبر وجهة ترفيهية وتعليمية للزوار.



