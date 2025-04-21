خبير إعلامي: الذكاء الاصطناعي محور أساسي في جهود التنمية العالمية

أكدت الدكتورة داليا الشربيني، خبير إعلامي بالهيئة العامة للاستعلامات، لـ«الوطن»، أنه لا أحد يستطيع إنكار أهمية التسلح بالذكاء الاصطناعي، وتوطين تقنياته داخل الدول، لتحسين جودة الحياة البشرية، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أهم المعايير التي يتم من خلالها تقييم قوة الدول اقتصاديًا

دور الدولة المصرية في ملف الذكاء الاصطناعي

وحول دور الدولة المصرية في التعامل مع ملف الذكاء الاصطناعي وتوطين تقنياته، قالت إن القيادة السياسية أيقنت منذ اليوم الأول، أهمية توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإعداد كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع حجم التطور الهائل الذي تشهده تلك التقنيات، بداية من إصدار رئاسة مجلس الوزراء، قرار بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام 2019، وكذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية الأولي للذكاء الاصطناعي في مايو 2021.

وأكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته الافتتاحية للإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، أهمية هذا الإصدار في استكمال المسيرة الطموح نحو بناء مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محورًا أساسيًا لجهود التنمية العالمية، وله تأثيره الواضح في جميع مناحي الحياة، ما يتيح فرصًا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام.

رؤية شاملة تتعامل مع التحول الرقمي

وأطلقت الدولة المصرية موقع Digital Egypt، الذي يحمل رؤية شاملة تتعامل مع التحول الرقمي لمصر، نحو مجتمع حديث ومتصل باقتصاد رقمي قوي مع مصر 2030، إذ أشارت الدكتورة داليا، إلي أنه على سبيل المثال وليس الحصر، فقد شهدنا العديد من القطاعات التي استطاعت الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واستطاعت الدولة المصرية تحويلها إلي الشكل الرقمي كقطاع البنوك والتمويل، التعليم، المنظومة الضريبية، ورواد الأعمال والشركات الناشئة وغيرها من القطاعات الأخرى.

وحول استفادة المؤسسات الإعلامية من حجم التطور الهائل الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي، أكدت أن تلك التقنيات مثل chat gpt، ساهمت بشكل كبير في تسهيل المهام الروتينية والشاقة، التي كان ينفذها الصحفيون من ذي قبل، فضلًا عن قدرتها علي كشف حملات التزييف العميق والتضليل الإعلامي والأخبار والصور ومقاطع الفيديو المفبركة، إضافة إلى قدرتها علي تعزيز القدرات التسويقية للمؤسسات الإعلامية من الترويج لهذه المؤسسات، وكذلك البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنصات الرقمية.

وفيما يتعلق بكيفية الحد من خطورة تقنيات الذكاء الاصطناعي على المجتمع بشكل عام، أكدت الخبير الإعلامي، ضرورة حوكمة التعامل مع تلك التقنيات، مشيرة إلي الأطر التشريعية والقوانين المصرية التي ساهمت بشكل كبير في الحد من هذا الخطر كقانون حماية البيانات الشخصية.

وفيما يتعلق بالتشريعات الإعلامية المنظمة للعمل الصحفي، أشارت إلى قانون رقم 180 لعام 2018، الذي ينص على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض علي مخالفة القانون أو إلي العنف والكراهية أو ينطوي علي تمييز بين المواطنين أو يدعو إلي العنصرية أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد، أو سبًا أو قذف لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو العقائد الدينية مشيرة إلي أن هذه الأحكام يتم تطبيقها علي كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي.