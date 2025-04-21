«صحة القاهرة» تطلق عيادات متنقلة لتقديم الخدمات الطبية خلال احتفالات الربيع

أكدت مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور حمودة الجزار، انتشار العيادات الطبية المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين أمام الحدائق العامة والمتنزهات؛ وأمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك للتعامل الفوري مع أي أحداث مفاجئة.

انتشار فرق التثقيف الصحي

وأشار مدير مديرية الصحة إلى انتشار فرق التثقيف الصحي والمبادرات الرئاسية بكل ميادين و متنزهات القاهرة ، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية ونشر الوعي المجتمعي للمواطنين للحد من انتشار العدوى؛ وعلى سبيل المثال وليس الحصر منها دير الأنبا سمعان بمنشأة ناصر، كنيسة الأنبا بيشوي بالموسكي، وحديقة الأزهر.

خدمات طبية متنوعة

وأكد «الجزار»، أن الأطقم الطبية وفرق الانتشار السريع بالمستشفيات والمراكز الصحية متواجدة على مدار الساعة ومستعدة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والتعامل الفوري مع أى ظرف صحي.