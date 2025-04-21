بعد أكلة الفسيخ والرنجة.. مشروبات طبيعية لتحسين الهضم في شم النسيم

في يوم شم النسيم يقبل الكثيرون على تناول الفسيخ والرنجة، وهما من الأطعمة التقليدية في هذه المناسبة ورغم لذتهما، إلا أن ارتفاع نسبة الأملاح فيهما قد يؤدي إلى مشكلات هضمية مثل الانتفاخ وعسر الهضم، لذا نقدم لك بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد على تحسين عملية الهضم والتخلص من السموم، وفقًا للدكتورة إيمان كامل استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن».

مشروبات طبيعية لتحسين الهضم في شم النسيم

1- الماء الدافئ مع الليمون إذ يعتبر من أبسط الطرق لتحفيز الجهاز الهضمي، ويساعد الليمون على تحفيز إنتاج العصارة الصفراوية، مما يسهل هضم الدهون ويقلل من الانتفاخ.​

2- شاي الزنجبيل المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تهدئة المعدة، يساعد شاي الزنجبيل على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الغثيان والانتفاخ بعد تناول الوجبات الثقيلة.​

3- شاي النعناع يستخدم النعناع منذ القدم لتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، ويعمل على استرخاء عضلات المعدة والأمعاء، مما يساعد على تقليل التقلصات والغازات.​

4- شاي الشمر ويعتبر شاي الشمر من المشروبات المفيدة للهضم، حيث يساعد على تقليل الانتفاخ وتحسين حركة الأمعاء، كما أنه يحتوي على مركبات تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي، ​كما نصحت بشرب كميات كافية من الماء لتساعد الماء على تخفيف تركيز الأملاح في الجسم وتحسين عملية الهضم.، وتناول الخضروات الطازجة مثل الجرجير والخس، حيث تحتوي على ألياف تساعد على تحسين حركة الأمعاء.