محافظ القاهرة يفتتح حديقة الزهور في مصر القديمة

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حديقة الزهور الجديدة بعين الصيرة في حي مصر القديمة، وذلك في إطار مواصلته مشاركة المواطنين، احتفالات عيد الربيع.

زيادة المساحات الخضراء

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة وصحية، من خلال العمل على زيادة نصيب مواطني العاصمة من المساحات الخضراء، وإنشاء الحدائق العامة لتكون متنفسًا لسكان الأحياء السكنية بمختلف المستويات والطبقات الاجتماعية.

مساحة حديقة الزهور

وتبلغ مساحة الحديقة 5 آلاف م٢، وتعد متنفسا أخضر للمنطقة الجنوبية، حيث تخدم أحياء مصر القديمة والخليفة، ويوجد بها منطقة لبيع المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى قاعة صيفية صغيرة للمناسبات.



شهد الافتتاح دكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندسة منى محمد البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب، السكرتير العام المساعد، واللواء وليد أبو النصر، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

جدير بالذكر أن محافظ القاهرة افتتح اليوم حديقة الست خضرة بحلوان بعد تطويرها وإغلاقها على مدار 30 عام مضت.