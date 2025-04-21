فيلم استنساخ يربح 200 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس

فيلم استنساخ يربح 200 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس

فيلم استنساخ يربح 200 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس

حافظ فيلم استنساخ بطولة الفنان سامح حسين، على مكانه في المركز الرابع بشباك التذاكر في دور العرض السينمائية وسط منافسة أفلام عيد الفطر.

فيلم استنساخ يكتفى بـ200 ألف جنيه

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم استنساخ حقق أمس إيرادات بلغت 197 ألفا و954 جنيها في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية حيث باع 1537 تذكرة.

وينافس فيلم استنساخ فى دور العرض إلى جانب 4 أفلام أخرى، وهي «سيكو سيكو» لعصام عمر، و«نجوم الساحل» لأحمد داش، و«الصفا الثانوية بنات» لعلي ربيع، و«فار بـ7 ترواح».

يشارك في بطولة فيلم استنساخ عدد من الفنانين، بينهم سامح حسين وهبة مجدي ومحمد عز وهاجر الشرنوبي وعدد آخر من الفنانين.

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