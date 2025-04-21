محافظ سوهاج يكلف السكرتير العام برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة

كتب: فهد فكري بلوم



أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارا إداريا بتكليف السكرتير العام للمحافظة برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك تعزيزا لجهود المحافظة في الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، وضبط منظومة الأداء في هذا الملف الهم، في إطار خطة محافظة سوهاج لضبط منظومة العمل، وتحقيق الصالح العام خاصة بالملفات المهمة التي توليها الدولة اهتماما خاصا.





وتضمن القرار تكليف مدير عام شئون مكتب محافظ سوهاج بالإشراف على منظومة تقنين أوضاع الأراضي، إلى جانب كونه نقطة الإتصال الرسمية مع الجهات المعنية على مستوى المحافظة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والمعنية بالملف.





اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين



وشدد محافظ سوهاج على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى منظومة التقنين على مستوى الوحدات المحلية لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المخالفين، وتحصيل حق الشعب، وتحرير البيان التفصيلي للأراضي المستردة لإعادة استخدامها في المشروعات القومية، مع تأكيد سرعة إزالة الحالات التي جرى رفض طلبها أو غير الجادة في تقنين أوضاعها، للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوقها، باعتباره واجب وطني لا تهاون فيه، وسنواصل العمل بكل حسم لتطبيق القانون، مع تيسير الإجراءات للجادين في تقنين أوضاعهم.