نصائح طبيعية للحفاظ على جمال بشرتك في سن الـ 30.. ماذا يحتاج وجهك؟

مع دخولكِ سن الثلاثين، تتغير ملامح البشرة وتدخل مرحلة جديدة، حيث يقل إنتاج الكولاجين، وتظهر الخطوط الدقيقة، وتزداد الحاجة إلى روتين عناية متكامل، لذا إليكِ أبرز النصائح الطبيعية وفقًا لمجلة «Vogue».

نصائح طبيعية للحفاظ على جمال بشرتك في سن الـ 30

1- احرصي على تنظيف وجهكِ صباحًا ومساءً باستخدام غسول مناسب لنوع بشرتكِ، والتنظيف المنتظم يزيل الشوائب ويمنع انسداد المسام، مما يحافظ على إشراقة البشرة.​

2- استخدام سيروم يحتوي على فيتامين C مُضاد قوي للأكسدة للمساعدة على تفتيح البشرة وتقليل التصبغات، وعليك استخدام السيروم يوميًا، حيث يُعزز من إشراقة البشرة ويحميها من العوامل البيئية الضارة.​

3- الترطيب العميق، اختاري مرطبًا غنيًا بحمض الهيالورونيك للحفاظ على رطوبة البشرة، لأن الترطيب المُنتظم يمنع جفاف البشرة ويُقلل من ظهور التجاعيد.​

4- استخدمي واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن 30، حيث يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، ويقلل من خطر الشيخوخة المبكرة.​

5- اتباع نظام غذائي متوازن لذا تناولي الأطعمة الغنية بالأوميجا-3، مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والخضروات الورقية، وهذه العناصر تدعم صحة البشرة من الداخل وتعزز من نضارتها.​

6- النوم الكافي احرصي على النوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا، النوم الجيد يساعد في تجديد خلايا البشرة ويقلل من الهالات السوداء والانتفاخات.​

7- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لأن الرياضة تُعزز من الدورة الدموية، مما يُساهم في توصيل الأكسجين والمغذيات إلى خلايا البشرة، ويمنحها مظهرًا صحيًا ومشرقًا.