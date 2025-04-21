جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على مستشفى جمصة.. هدايا جديدة للمواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مستشفى جمصة للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدا دعمه المتواصل لتوفير مختلف الخدمات الطبية والعلاجية للمستشفى، وأثنى على مستوى النظافة والأداء بالمستشفى من الاطقم الطبية والتمريض، وأوصى بالالتزام باستمرار ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم.

وجود جهاز أشعة مقطعية في مستشفي جمصة

وأكد محافظ الدقهلية وجود جهاز أشعة مقطعية جديد على أعلى مستوى يعمل بالمستشفى لأول مرة، ليمثل إضافة لأدوات عمل المستشفى ويوفر خدمة طبية لم تكن موجودة لتبدأ مع أول أيام العام الجديد لتخفيف العبء عن المواطنين والمترددين على المُستشفى.

الانتهاء من أعمال إنشاء غرفة العناية المركزة العامة قريبا

وقال المحافظ إنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء غرفة العناية المركزة العامة، وانشاء العناية المركزة والحضانة للأطفال، في إطار خطة لتطوير واستحداث خدمات طبية جديدة بالمستشفى، وزيادة الخدمات الطبية فيها، والاهتمام بالمرضى وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية لهم.



وتفقد محافظ الدقهلية عددا من أقسام المستشفى واستمع إلى الأطباء وفرق التمريض، وتأكد من عدم وجود عجز في المستلزمات الطبية، وتوفير الرعاية والعناية بالمرضى والمترددين، مؤكدا أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أولويات الحكومة حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف المناطق الحضرية والقروية ولكافة المستلزمات.