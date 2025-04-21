محافظ الدقهلية يهنئ الأهالي بعيد القيامة وشم النسيم ويؤكد جاهزية الحدائق والمتنزهات

محافظ الدقهلية يهنئ الأهالي بعيد القيامة وشم النسيم ويؤكد جاهزية الحدائق والمتنزهات

محافظ الدقهلية يهنئ الأهالي بعيد القيامة وشم النسيم ويؤكد جاهزية الحدائق والمتنزهات

كتبت: آية حسنين

هنأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أهالي المحافظة بعيد القيامة وعيد شم النسيم، مؤكدا أن المحافظة اتخذت كافة التدابير اللازمة لقضاء المواطنين إجازاتهم وعيدهم بكل سهولة ويسر.

ممشي المنصورة

إقبال علي المنتزهات في الدقهلية في شم النسيم

وأوضح محافظ الدقهلية جاهزية ممشى كورنيش المنصورة بمنطقة توريل، وشاطئ وكورنيش مدينة جمصة والمتنزهات والحدائق العامة والميادين، والمستوى الجمالي الذي وصلت إليه المدينة، مؤكدا أن الجهود ما زالت مستمرة في أعمال تطوير ورفع كفاءة المدينة وجعلها من المدن السياحية التي يرتادها المواطنون من مختلف محافظات مصر.

ممشي المنصورة

متابعة مستمرة لوجود فرق الانقاذ الشاطئية

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مدينة جمصه بمتابعة تواجد فرق الإنقاذ الشاطئية، وجاهزية غرفة الطوارئ لاستقبال أي شكاوي على مدار 24 ساعة، والعمل على توفير جميع أوجه الرعاية والراحة للمواطنين من أبناء جمصه وزوارها وضيوفها.

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