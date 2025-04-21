محافظ الدقهلية يوجه بقرارات مهمة.. منها إنشاء وحدة طب أسرة

محافظ الدقهلية يوجه بقرارات مهمة.. منها إنشاء وحدة طب أسرة

محافظ الدقهلية يوجه بقرارات مهمة.. منها إنشاء وحدة طب أسرة

كتب: آية حسنين

وجَّه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنشاء وحدة لطب الأسرة بمنطقة الشيخ زايد بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير خدمة طبية للمواطنين هناك وتيسير تلقيها في أماكنهم، كما وجَّه رئيس مدينة جمصة بمتابعة رصف المحور الرئيسي بتقسيم 15 مايو بالتنسيق مع مديرية الطرق، وإدراجه على أولويات تنفيذ مشروعات الطرق بجمصة خلال الفترة المقبلة.

محافظ الدقهلية

قرارات مهمة لمحافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بجمصة

وأمر محافظ الدقهلية بالتنسيق بين مجلس مدينة جمصة والجهات المعنية ذات الاختصاص لنقل الرمال والأتربة الزائدة على منطقة الشاطئ، إلى منطقة البرك والمستنقعات ومناطق المياه الجوفية في 15 مايو وغيرها، وذلك لاستغلال هذه المساحات وتعظيم الاستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية تصب في صالح المواطنين.

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية

سرعة الانتهاء من مشروعات للترويج لجمصة

وأصدر الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس مدينة جمصة، قرارا بمتابعة وسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع Wave خلال شهر للمساعدة في الترويج للمدينة، وجذب مزيد من الزوار والمصيفين ورفع حركة الرواج بالمدينة والإقبال عليها سواء في العطلات الرسمية أو الأعياد وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها.

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