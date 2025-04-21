انطلاق فعاليات مؤتمر «نيو سبيس أفريقيا 2025» في القاهرة

انطلقت اليوم الاثنين في القاهرة، فعاليات مؤتمر نيو سبيس أفريقيا 2025 الدولي، الذي تستضيفه وكالة الفضاء المصرية على مدار أربعة أيام متتالية، بحضور مجموعة من رؤساء وكالات الفضاء والمسؤولين الحكوميين، وقادة قطاع تكنولوجيا علوم الفضاء الأفريقي والدولي، بالإضافة إلى خبراء الصناعة والأكاديميين ورواد الأعمال، وذلك تحت رعاية وكالة الفضاء المصرية التي تؤكد من خلال هذا الحدث مكانتها الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاتصالات على مستوى القارة.

تسخير إمكانيات الوكالة لتحقيق التنمية المستدامة

في كلمته الافتتاحية، عبّر الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن سعادته باستضافة هذا المؤتمر الدولي، مؤكدا أن هذا الحدث يعكس التزام مصر بدعم قطاع الفضاء الأفريقي وتسخير إمكانيات الوكالة لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار في القارة، مؤكدا أن المؤتمر يشكل منصة حوارية فريدة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الفضاء الأفريقي.

ويأتي انعقاد المؤتمر بالتزامن مع افتتاح المقر الدائم لوكالة الفضاء الأفريقية بمدينة الفضاء المصرية، وهو حدث تاريخي يعكس الطموح المشترك للقارة في بناء منظومة فضائية متكاملة.

وعبّر الدكتور تيديان واتارا، رئيس وكالة الفضاء الأفريقية، عن سعادته بهذا الافتتاح، مؤكدًا أهمية التعاون الإقليمي والدولي وبناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير قطاع الفضاء في أفريقيا.

أحدث التطورات في تكنولوجيا الفضاء

تشهد فعاليات المؤتمر جلسات حوارية وعروضا تقديمية رئيسية حول أحدث التطورات في تكنولوجيا الفضاء، إلى جانب مناقشات حول سوق الفضاء الأفريقي وفرص الاستثمار المتاحة، ما يعزز فرص التعاون المشترك بين الدول الأفريقية والجهات الدولية، كما يتيح المعرض المصاحب للمؤتمر منصة لعرض الابتكارات والتقنيات المتطورة، ما يفتح آفاقا جديدة للشراكات والمشروعات التنموية عبر القارة.

ويُعد مؤتمر نيو سبيس أفريقيا 2025 منصة استراتيجية تعكس روح الوحدة والابتكار والتعاون بين دول أفريقيا، مسلطا الضوء على القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الفضاء، ويؤكد الدور المحوري لوكالة الفضاء المصرية في دعم هذه الرؤية الطموحة.

وبهذا الحدث، تتجسد رؤية أفريقيا في استثمار علوم الفضاء والتكنولوجيا كرافد أساسي للتنمية المستدامة، متجاوزة التحديات نحو مستقبل مشرق ومزدهر للقارة.