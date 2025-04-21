شيماء البرديني تكتب: حدث في الطابق الرابع

استقلت المصعد، بدت على عجلة من أمرها، لم يزل الهاتف على أذنها، تزيح شعرها المنسدل على كتفيها بيد، وتحاول الإمساك بأشيائها باليد الأخرى، نصف ما تحدثت به كان إنجليزية هذا العصر، التى قد يُؤخذ منها المعنى «بالشبه»، فالكلمات غير واضحة لكنها مفهومة.. ابتسمت نصف ابتسامة، فبادلتها الأمر، حتى فتح المصعد بابه فى الطابق الرابع، ما زالت الرحلة طويلة، بدا أننا نقصد الطابق نفسه الخامس عشر، قبل أن ينضم إلينا الشاب الذى أدار عينيه داخل المصعد، وانزوى فى أحد جوانبه، وفى أقل من ثانية، وقبل أن يغلق المصعد بابه لينطلق مستكملا رحلته، كان الشاب يرتكب جريمته.

تعمّد الشاب أن يقترب من الفتاة محاولا لفت انتباهها، دُهشت لجرأته وعدم انتباهه لامتعاضى من تصرفاته الفجّة، لكنه بدا متمرسا وهو يأخذ نفسا عميقا بصوت عالٍ، يعقبه بعبارة إعجاب وجّهها للفتاة مباشرة «ريحة برفانك مميزة وحلوة جدا يا آنسة»، لوهلة اعتقدته مجاملا، ولوهلة تصوّرت أن الأمر لن يزيد على ابتسامة مجاملة من الفتاة، لكن يبدو أن تصوراتى واهية، فالفتاة بدت مُنزعجة، لم تُكمل نصف التفاتة إليه، كادت أن تنطق، وربما حمل وجهها علامات امتعاض شديد من مجاملة الشاب، لكنه استرسل فى ما هو أسخف وأشد وقاحة «عارفة.. ريحة البرفان دى هتشيلك ذنوب كتير، انتى...»، لم يكمل جملته، بل شعرت أن المصعد لم يكمل رحلته، وأن ثمة توقفا فى عجلة الزمان، وأن حركة التصوير البطىء هى التى تحكم المشهد، تقافزت على ذهنى ردود فعل كثيرة، لكن ما فعلته الفتاة كان شافيا ووافيا، ولو أنها تدرّبت عليه لما أتته بمثل هذه المهارة.

استدارة سريعة بجسدها كله، حديث الشاب يُعتبر تهديدا ضمنيا، من الذى يضمن أى سلاح يحمل، صحيح ليس أقسى من سلاح تطاوله بلسانه وعينيه وحواسه على الفتاة فى المصعد، لكنها نوعية لديها جسارة التطاول، فكان حتميا أن يكون الرد جسورا أيضا، في لمحة بصر أخرجت الفتاة جهازا من حقيبتها وصعقت الشاب، الذى لم يتمالك نفسه وسقط منزويا فى المصعد، قبل أن تضغط الفتاة على «زرار الهاتف» فى المصعد للاستغاثة.

بدا أننا فى الطابق الحادى عشر، توقف المصعد وصوت الإنذار مستمر فيه، طمأننى أن كاميرات المراقبة تُزين أحد أطرافه، وطمأننى أكثر أن الفتاة ثابتة لم يهتز لها جفن، وهى تتحدّث إلى أمن المبنى بهدوء، تصف الشاب الذى حاول الأمن مساعدته على النهوض بأنه متحرّش ويجب التحفّظ عليه ومراجعة الكاميرات وإبلاغ الشرطة، والدلائل كلها موجودة، تشير إلى الكاميرا وإلى شخصى، فإذا بى أهز رأسى بالموافقة، ليتحرّك الأمن بالشاب إلى المكتب، وتستريح عضلات التحفّز لدى الفتاة التى ربما طمأنتها إيماءة رأسى بعبارة أرادت كل فتاة سماعها فى كل موقف تتعرّض له «ماتخافيش.. أنا معاكى».

فى مكتب الأمن، جلس ثلاثتنا، حتى المتحرّش، الكل صاحب حق إلى أن يظهر العكس، وإلى أن تأتى الشرطة، لكن الجلسة لم تكن سلمية، الشاب يحاول الدفاع عن نفسه، ووصف الأمر بأنه تلاكيك من الفتاة، وانحياز منى لها، والفتاة هادئة تُحبط محاولاته السيطرة بصوته العالى بأن تطلق صرخات هيستيرية.. نفى الشاب كليا اتهامات الفتاة، واصفاً فعله بأنه مجرد نصيحة.

هنا هبّت الفتاة كعاصفة فى وجهه: «تنصحنى بأمارة إيه، انت اخترقت خصوصيتى، وهدّدت حريتى واتحرشت بيّا، وأنا مش هاسيب حقى».. لوهلة تعاطفت مع الشاب الذى بُهت من رصّة اتهامات الفتاة له، شعرت بأن جزءاً من دهشته عدم درايته بما هو أمامه، ضحك مستهزئا بما تقول، لكن فرد الأمن قذف الرعب فى قلبه حين أكد على حديثها: «يا أستاذ القانون الجديد مافيهوش ياما ارحمينى، مالكش تتكلم مع ست إلا لو كانت أمك أو مراتك، أنا طالب حقوق وباقول لك الصح.. وده مش ضد الرجالة، ده للحفاظ على بناتنا وأمهاتنا».

هنا تحول الشاب إلى طفل يكاد يبكى، صوته وهو يرجو الفتاة أن ترحمه وترأف بجهله، محاولاته الاستغاثة وطلب العون من أفراد الأمن لتعطيل وصول الشرطة، قسمه بأغلظ الأيمان أنه لم يفكر لحظة فى ما فكرت فيه الفتاة، وأنه حاول أن يتعرّف عليها باستفزازها ليس أكثر، وأنه اعتاد هذه الطريقة بتقديم النّصح ثم محاولة التعرّف، دون تجاوز لفظى أو باللمس، وأن المحضر الذى ستُحرّره له الفتاة سيقضى على مستقبله.. وقائمة كبيرة من التوسّلات، لم يرق لها قلبى، ولم تحرّك ساكناً لدى الفتاة، لكن نظرات رجال الأمن كانت دالة، يواجه الشاب مصيرا كلهم معرّضون له، بفعل الجهل بالقانون وتعديلاته، ربما لا يكون فعله بالنسبة لهم جريمة، لكنه فى القانون ولدى الفتاة جريمة مكتملة الأركان، لا يسقطها «الجهل بالقانون».

ليس للموقف نهاية.. الكل سيكتب النهاية التى يميل إليها، إما بتراجع الفتاة ووقوعها تحت ضغط المجتمع بالتنازل عن إبلاغ الشرطة، أو باستكمال الطريق إلى نهايته، أو نهاية ثالثة قد يراها أحدهم أكثر مناسبة مما سبق.