كاتب صحفي: القاهرة حريصة على توحيد الموقف العربي إزاء قضايا المنطقة

قال أكرم القصاصK رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع «اليوم السابع»، إنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت تأتي في توقيت بالغ الحساسية، وتحمل رسائل سياسية واضحة للداخل والخارج، وسط تطورات إقليمية متسارعة، وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة.

توحيد الموقف العربي

وأضاف «القصاص»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج «اليوم»، عبر قناة dmc، أن التحرك المصري في هذا التوقيت يعكس حرص القاهرة على توحيد الموقف العربي إزاء القضايا المحورية في المنطقة.

وتابع: «لقاء الرئيس مع ولي عهد الكويت تناول ملفات التعاون الثنائي والتنسيق السياسي، كما شمل مناقشة الأوضاع في غزة، حيث عبّر الطرفان عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ودعمهما الكامل لخطة إعادة إعمار القطاع، والتي انطلقت من قمة القاهرة الطارئة».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعمل على تعزيز الجهود العربية والدولية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتفعيل المبادرات السياسية التي تضمن حل الدولتين.

تعزيز الاستقرار الإقليمي

كما نوه «القصاص» إلى أن هذه الزيارة تزامنت مع جولات عربية سابقة للرئيس، شملت عددًا من العواصم الأوروبية، في إطار تحرك شامل لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت «القصاص» إلى أهمية العلاقات المصرية الكويتية، خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات المشتركة، والدور الحيوي لصندوق التنمية الكويتي في تمويل مشروعات داخل مصر، إلى جانب تواجد جالية مصرية فاعلة تسهم في تعزيز الروابط بين البلدين.

واختتم «القصاص» حديثه بالتأكيد على أن هذه الزيارة، وما سيتبعها من لقاءات في قطر وغيرها من الدول، تهدف إلى بناء موقف عربي موحد ينطلق من الفعل وليس رد الفعل، منوهًا بأن القاهرة باتت طرفًا مؤثرًا في صياغة الرؤية الإقليمية لمستقبل المنطقة، وأن التحركات الدبلوماسية المصرية تحظى بقبول دولي واسع وتُسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون المشترك.