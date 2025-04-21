نائب محافظ البحيرة يتفقد عددا من الحدائق للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين

نائب محافظ البحيرة يتفقد عددا من الحدائق للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين

نائب محافظ البحيرة يتفقد عددا من الحدائق للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين

كتب: إحسان شعبان

أجرى الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المواقع الحيوية، وذلك بمدينة دمنهور ومركز إيتاي البارود.

تفقد نائب المحافظ، المتنزهات والحدائق العامة في دمنهور؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الاحتفالات، بالإضافة إلى زيارة مجمع المواقف لمتابعة انتظام حركة النقل والتزام السائقين بالتعريفة الرسمية.

جولة نائب محافظ البحيرة

كما شملت الجولة زيارة مستشفى حميات دمنهور؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية واستعدادات الطوارئ، فضلًا عن تفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة منظومة النظافة والتوجيه بتكثيف حملات رفع المخلفات.

جولة نائب محافظ البحيرة

نائب محافظ البحيرة يتفقد حالة المتنزهات العامة

وفي مركز إيتاي البارود، تابع نائب المحافظ حالة المتنزهات العامة من حيث إجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى متابعة نظافة الشوارع، واستمرار الحملات اليومية للنظافة.

جولة نائب محافظ البحيرة

كما تفقد المستشفى والموقف العمومي بإيتاي البارود؛ للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ورصد مدى الالتزام في حركة النقل العام.

جولة نائب محافظ البحيرة

ويشار إلى أن الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، شددت على أهمية استمرار هذه الجولات الرقابية المكثفة لتحقيق بيئة حضارية وآمنة للمواطنين؛ بما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا