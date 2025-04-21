نائب محافظ البحيرة يتفقد عددا من الحدائق للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين

كتب: إحسان شعبان

أجرى الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المواقع الحيوية، وذلك بمدينة دمنهور ومركز إيتاي البارود.

تفقد نائب المحافظ، المتنزهات والحدائق العامة في دمنهور؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الاحتفالات، بالإضافة إلى زيارة مجمع المواقف لمتابعة انتظام حركة النقل والتزام السائقين بالتعريفة الرسمية.

كما شملت الجولة زيارة مستشفى حميات دمنهور؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية واستعدادات الطوارئ، فضلًا عن تفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة منظومة النظافة والتوجيه بتكثيف حملات رفع المخلفات.

نائب محافظ البحيرة يتفقد حالة المتنزهات العامة

وفي مركز إيتاي البارود، تابع نائب المحافظ حالة المتنزهات العامة من حيث إجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى متابعة نظافة الشوارع، واستمرار الحملات اليومية للنظافة.

كما تفقد المستشفى والموقف العمومي بإيتاي البارود؛ للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ورصد مدى الالتزام في حركة النقل العام.

ويشار إلى أن الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، شددت على أهمية استمرار هذه الجولات الرقابية المكثفة لتحقيق بيئة حضارية وآمنة للمواطنين؛ بما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.