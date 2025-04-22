أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 22-4-2025 في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 22-4-2025 تراجعا جديدا في الأسواق، حسب ماأعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وكذلك بورصة الدواجن، في أخر تحديثات للأسعار في بمختلف الأسواق المصرية، وذلك بالنسبة للمستهلك وفي المزارع.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 22-4-2025

وأشارت أخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية المعلنة من جانبها، اليوم الثلاثاء 22-4-2025، إلى أسعار الفراخ البيضاء والتي سجلت 90 جنيها للكيلو في المتوسط، وذلك بالنسبة للمستهلك، بينما سجل سعر الفراخ البلدي اليوم نحو 120 جنيها في المتوسط للكيلو، بالنسبة للمستهلك.

بورصة الدواجن اليوم

ويتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في المزرعة بين 70 و71 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 و86 جنيها للكيلو في المتوسط.

سعر كيلو الفراخ الساسو

أما عن سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم فقد سجل في آخر تحديث في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء ما بين 73 و74 جنيه، حيث تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 88 إلى 93 جنيها للكيلو في المتوسط.

كما سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء، وفق آخر تحديث لها في بورصة الدواجن، نحو 67 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 73 إلى 82 جنيهًا للكيلو في المتوسط.