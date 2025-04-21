شعبة الدواجن: تراجع أسعار الفراخ والبيض بسبب استقرار الدولار وتوافر الأعلاف

كتب: ريم رفيق

سجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية انخفاضات ملحوظة خلال الفترة ما بعد عيد الفطر حتى احتفالات شم النسيم، وهو ما أثار تساؤلات المواطنين حول اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، ليؤكد مسؤولو شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية أن توافر الأعلاف واستقرار سعر الدولار وتوافره في البنوك من أهم العوامل المتداخلة التي أثرت على العرض والطلب، وأدت بدورها لانخفاض الأسعار.

توقعات بمزيد من الانخفاض

يقول الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن والبيض تتوقف علي آليات العرض والطلب؛ إذ سجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 75 جنيها في المزرعة، بينما يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 90 الي 95 جنيها للكرتونة في المزرعة.

وأوضح «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الماضية شهدت تراجعات ملحوظة في أسعار البيض والفراخ البيضاء لعدد من الأسباب، أهمها العرض الجيد، في ظل تراجع الطلب لدخول موسم شم النسيم، حيث يزداد الطلب بشكل أكبر علي الأسماك بمختلف أنواعها ويقابل ذلك تراجع الطلب على الدواجن.

وأشار «السيد» إلى أن أسعار البيض تراجعت بنسبة كبيرة تقدر بنحو 40%، بينما تراجعت أسعار الفراخ البيضاء بنحو 20%، مع توقعات باستمرار التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض الطلب حتي انتهاء موسم عيد الأضحى، وذلك لاتجاه المواطنين إلى شراء البدائل الأخرى من اللحوم والأسماك.

ورئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية للدواجن تشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مرجعًا ذلك إلى استقرار سعر صرف العملات الأجنبية وتوافر الأعلاف والمستلزمات التشغيلية.

وأوضح «السيد» أن الإنتاج اليومي من الدواجن في مصر وصل إلى حوالي 4 ملايين دجاجة، مشيرًا إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار البيض، حيث سجل سعر كرتونة البيض 90 جنيها كتسليم من أرض المزرعة ومصر حققت اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج الدواجن والبيض.

خطط تصديرية طموحة

وكشف «السيد» عن طموح الشعبة في فتح أسواق جديدة للتصدير، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن ذلك سيتطلب استيفاء عدد من الشروط والضوابط، من بينها زيارة لجنة أمريكية لمعاينة المجازر المصرية قبل إتمام أي اتفاقيات تصدير، كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات الحالي في قطاع الدواجن المصري يقدر بنحو 150 مليار جنيه.

وأوضح «السيد» أن سعر الدواجن تسليم أرض المزرعة وصل إلى 71 جنيهًا، مقارنة بـ95 جنيهًا خلال شهر رمضان الماضي، بينما تباع حاليًا للمستهلك بسعر أقصى 81 جنيهًا، وأرجع هذا الانخفاض في الأسعار إلى عدة عوامل، من بينها تراجع الطلب على الدواجن بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، إضافة إلى موسم شم النسيم الحالي الذي يشهد تقليديًا زيادة في الإقبال على شراء الأسماك المملحة.