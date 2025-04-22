وزير الإسكان يلتقي رئيس شركة «CSCEC» الصينية ببكين لمتابعة موقف المشروعات المشتركة

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشنغ شيويه شيوان، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات «CSCEC»، بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وكذا الاطلاع على أحدث تجارب التشغيل والصيانة تمهيدا لتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار العلاقات المتينة بين مصر والصين، وذلك بحضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان، والشركة الصينية.





تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

وتقدم المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، بالشكر تشنغ شيوان، ومسئولي الشركة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا تقدير الجهود المبذولة من الشركة للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مصر، قائلا: «نعتبر شركة CSCEC الصينية شريك نجاح معنا، وفي إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعمل على توطيد أطر التعاون بين مصر والصين، ونسعى كفريق عمل مشترك لدفع العمل في هذه المرحلة بالانتهاء من تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية في توقيتاتها المحددة، وكذا منطقة أبراج الداون تاون في العلمين الجديدة».



واستعرض وزير الإسكان المواعيد التي تم التوافق عليها مع فريق عمل شركة CSCEC الصينية في مصر عن المشروعين، مشيرًا الى أن وزارة الإسكان توفر كل السبل الداعمة لنجاح جهود الشراكة في هذا المجال، ومعربا عن سعادته بزيارة عدد من المشروعات التابعة للشركة في شنغهاي أو هانغتشو أو هنا في بكين، حيث يؤكد ذلك جدارة الشركة في مشروعات البناء، وكذا التشغيل والصيانة، حيث نهدف في هذه المرحلة للاستفادة من خبراتكم خاصة في مجال التشغيل والصيانة لمنطقة الأعمال المركزية، ونتطلع لزيادة استثماراتكم في عدد من المشروعات في مواقع مميزة داخل الدولة المصرية، خاصة في القطاع الصناعي بالمدن الجديدة، او غيره من المشروعات.

وقال المهندس شريف الشربيني: «نتطلع للدخول في شراكات وتحالفات مع أحد أذرعنا التنفيذية وهي شركة المقاولون العرب، حيث يمكن لشركة CSCEC الصينية والمقاولون العرب أن يشكلا معا تحالفا قويا يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات خاصة في القارة الأفريقية».

زيادة التعاون المشترك

من جانبه، قال رئيس الشركة الصينية، إن التعاون بين طرفينا سيكون مثمرا ومربحا وسنستفيد من الخبرات المشتركة، مؤكداً الرغبة في زيادة التعاون المشترك بما يسهم في أن تكون مشروعاتنا علامة متميزة للبلدين.

وفي بداية اللقاء، رحب تشنغ شيوان، رئيس شركة CSCEC الصينية، بالمهندس شريف الشربينى، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر شريك مهم للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي السنوات الأخيرة قطعنا شوطا كبيرا في مجالات التعاون مع مصر، بجانب التأكيد على التعاون المستمر مع مصر ومع وزارة الإسكان.



فى الوقت نفسه تقدم رئيس الشركة الصينية، بالشكر للمهندس شريف الشربينى، على مقترح الشراكة مع المقاولون العرب، وأبدى الموافقة على عقد تحالف مع شركة المقاولون العرب في تنفيذ عدد من المشروعات الثنائية سواء داخل مصر أو خارجها، وأن هذا مقترح ممتاز جدا، ونحن لنا خبرة في المشروعات الخارجية، وندرك أن المهندس المصري والعامل المصري له ميزات تنافسية في المنطقة، وسنعمل معهم على الاستفادة من ذلك، لافتا إلى أنه خلال الفترة الاخيرة أنشأت الشركة مصنعين في مصر للمعادن الفولاذية والواجهات للمباني وسنعمل على تطوير هذه المصانع.









