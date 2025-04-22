فرص عمل في قبرص براتب 1500 يورور شهريا.. اعرف الشروط المطلوبة

بدأت وزارة العمل، في تلقى طلبات فرص عمل لدى شركة قبرصية، برواتب مجزية للمتقدمين، وذلك في مجال فني لحام ببعض التخصصات.

وكشفت وزارة العمل في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل فرص العمل في قبرص، إذ طلبت الشركة شغل وظيفة فني لحام ألواح وأنابيب الفولاذ الكربوني باستخدام طرق اللحام التالية: GTAW مزيج من SMAW / FSAW / GMAW اللحام بقوس الغاز اللحام بالقوس الكهربائي اللحام بالقوس المعدني للفولاذ اللحام بالقوس الكهربائي المحمي.

فرص عمل في قبرص

الراتب الشهري لفرص العمل المتاحة في قبرص: 1500 يورو ساعات العمل: 38 ساعة أسبوعياً على مدار 5 أيام الأجر الإضافي: مدفوع الأجر.

مزايا التقديم على الوظائف

مواصلات مجانية من وإلى موقع العمل

إمكانية توفير السكن والوجبات مقابل خصم ثابت من الراتب

تذاكر السفر من وإلى مصر على نفقة الشركة

مدة العقد: سنتان، قابلة للتجديد لعامين إضافيين

الشروط المطلوبة

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال اللحام مؤهل متخصص في اللحام أو شهادات خبرة معتمدة إتقان اللغة الإنجليزية يفضل وجود سيرة ذاتية وشهادات مترجمة باللغة الإنجليزية

خطوات التقديم على فرص العمل

تجهيز المستندات التالية: صورة من بطاقة الرقم القومي السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية شهادات الخبرة أو المؤهلات في مجال اللحام (إن وجدت) الدخول إلى رابط التقديم الرسمي وتعبئة البيانات المطلوبة بشكل دقيق على الموقع رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو صورة واضحة إرسال الطلب في الفترة من الثلاثاء 22 أبريل 2025 وحتى الخميس 24 أبريل 2025