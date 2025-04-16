فرص عمل للمهندسين براتب 17 ألف جنيه..الشروط وطريقة التقديم

يستمر موقع فرصنا، في الإعلان عن فرص عمل في العديد من الشركات الخاصة برواتب مجزية، آخرها وظائف للمهندسين.

وكشف موقع فرصنا، عن فرص عمل للمهندسين، في مكتب العالمية للمقاولات والتوريدات، مع ضرورة توافر بعض الشروط.

فرص عمل للمهندسين

وتطلب الشركة شغل وظيفة مهندس مدني مكتب فني «technical office engineer» في مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة.

شروط التقديم على فرص العمل

مستوى الخبرة: مدير/ مشرف

سنين الخبرة: 9-‎13 سنة

الجنس المطلوب: لا يشترط

اللغة الانجليزية: جيد

الحاسب الآلي: جيد جدا

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الهندسة - الهندسة الإنشائية»

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا

الراتب يتراوح بين 8000 - 17000 جنيه مصري

مهام وتخصصات العمل المطلوبة

مهندس مكتب فني يجيد جميع أعمال الحصر لكافة البنود والمستخلصات، ورسومات الشوب درونج للأعمال المنفذة على الطبيعة والبرامج الزمنية المالية، والكفاءة العالية لجميع أنواع برامج الكمبيوتر الأوفيس «ممتاز» والأوتوكاد.

كما تطلب شركة إيجيبت كول لأعمال التكييف والتهوية، وفق ما ذكر الموقع الرسمي الإلكتروني لفرصنا، شغل وظيفة مهندس تبريد وتكييف، بالعديد من المميزات منها بدل تغذية «بدل مادي» يُحتسب الوقت الإضافي توفير سكن «سكن تابع للشركة» توفير مواصلات «نوفر وسيلة مواصلات على حساب الشركة» تأمينات اجتماعي.

كيفية التقديم على فرص العمل

ويمكن التقديم على فرص العمل من خلال الدخول على موقع فرصنا الرسمي الإلكتروني وكتابة البيانات المطلوبة.