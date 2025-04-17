فرص عمل للأطباء في الخليج برواتب مجزية..اعرف طريقة التقديم

تتوافر بعض فرص العمل للأطباء في دول الخليج، والتي يمكن التقديم عليها في تلك الفترة، آخرها ما أعلن عنه وزير العمل محمد جبران، حيث كشف عن توافر وظائف لكوادر مصرية من الأطباء المتخصصين للعمل في عيادات أكاديمية الحقيل الطبية التخصصية بدولة البحرين.

ومن ضمن فرص العمل للأطباء بدول الخليج ، أعلنت وزارة العمل، عن حاجتها لشغل عدة وظائف طبية تخصصية، برواتب تتراوح بين 1000 إلى 4000 دينار بحريني، في التخصصات التالية.

فرص عمل للأطباء بدول الخليج

ويتاح التقديم على تخصص استشاري تجميل: راتب يتراوح بين 2500 إلى 3000 دينار بحريني، وأخصائي علاج عصب الأسنان: راتب يتراوح بين 1000 إلى 1200 دينار بحريني، و استشاري سمنة ومناظير: راتب يتراوح بين 2000 إلى 3000 دينار بحريني، و استشاري جلدية: راتب يتراوح بين 2000 إلى 3000 دينار بحريني، واستشاري تجميل نسائي: راتب يتراوح بين 3000 إلى 4000 دينار بحريني، و استشاري أطفال أنابيب: راتب يتراوح بين 3000 إلى 4000 دينار بحريني.

كيفية التقديم على فرص العمل

ويمكن التقديم على فرص العمل في البحرين من خلال تقديم السيرة الذاتية وشهادات المؤهل وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني التالي : Labour@labour.gov.eg حيث آخر موعد للتقديم غدا الجمعة الموافق 18 أبريل.