أكثر من 8 آلاف طن.. ارتفاع نسبة توريد القمح لصوامع الفيوم

كتب - أسماء أبو السعود

أعلنت إدارة الرقابة الفنية على الحبوب بمديرية التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع نسبة توريد القمح 2025 لصوامع وشون محافظة الفيوم، بكمية تجاوزت 8 آلاف طن في يومٍ واحد، إذ يتزايد التوريد بزيادة الحصاد الذي يكثر اليوم تلو الآخر في مختلف مراكز المحافظة، حيث يحرص المزارعون على توريد أقماحهم فور انتهاء أعمال الحصاد والدراس.

وحرصت الحكومة على رفع سعر أردب القمح 2025 بنحو 200 جنيه مقارنةً بالعام الماضي، على الرغم من انخفاض أسعار القمح عالميًا، وذلك دعمًا للمزارع المصري، مما يزيد تشجيع الفلاحين على زراعة المحصول الاستراتيجي في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وكذلك يُزيد من حرصهم على توريد القمح إلى الصوامع التابعة للدولة.

موسم توريد القمح 2025

وكشف سامح شبل وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ موسم توريد القمح 2025 لصوامع محافظة الفيوم يشهد انتعاشة وزيادة في الإقبال اليوم تلو الآخر، موضحًا إنّ كميات الأقماح الموردة للصوامع ازدادت خلال يوم واحد فقط بمقدار 8 آلاف و98 طنا و683 كيلوجراما.

كميات القمح الموردة للصوامع

وأوضح أنّ إجمالي كميات القمح الموردة للصوامع منذ بداية الموسم وحتى مساء أمس الاثنين الموافق 21 أبريل 2025، دون حساب الكميات الموردة صباح اليوم، بلغ نحو 18 ألفا و379 طنا و123 كيلوجراما من القمح، موضحًا إنّ هذه الكمية تم توريدها إلى شركة مطاحن مصر الوسطى، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع المنتشرة في مختلف مراكز محافظة الفيوم.





وأضاف مدير تموين الفيوم إنّ الكميات الموردة لكل جهة من الجهات الثلاث في محافظة الفيوم على حدة منذ بدء الموسم وحتى مساء أمس جاءت كالآتي:

شركة مطاحن مصر الوسطى.. 8 آلاف و9 أطنان و135 كيلوجراما.

البنك الزراعي المصري.. 1294 طنا و359 كيلو.

الشركة المصرية القابضة للصوامع.. 9 آلاف و75 طنا و629 كيلوجراما.

سعر أردب القمح 2025

وعن سعر أردب القمح 2025، صرح بأنّ الحكومة المصرية قررت رفع سعر الضمان للأردب بمقدار 200 جنيه ليصبح سعر الأردب بدرجة نقاوة 23.5 نحو 2200 جنيه، بينما يبلغ سعر أردب بدرجة نقاوة 23 نحو 2150 جنيه، فيما يسجل سعر أردب القمح بدرجة نقاوة 22.5 نحو 2100 جنيه، وذلك دعمًا للمزارعين رغم انخفاض سعر القمح عالميًا ليسجل نحو 1800 جنيه فقط للأردب.