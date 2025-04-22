«الأرصاد»: رياح خمسينية مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والمحافظات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تأثير الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على عدد كبير من محافظات الجمهورية، وذلك مع عودة نشاط رياح الخماسين مع بداية الأسبوع الخامس من فصل الربيع، إذ تظل حالة عدم الاستقرار في نشاط الرياح ودرجات الحرارة، خلال الأسابيع المقبلة.

«الأرصاد» تحذر من رياح خمسينية خلال الساعات المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، تعرض كلا من محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الإسماعلية، السويس، الصحراء الغربية، محافظات الدلتا، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط» إذ تتراوح سرعات الرياح ما بين 30 إلى 35 كيلومترًا في الساعة، من مكان إلى آخر، خاصة على الطرق المفتوحة والصحراوية والطرق السريعة في السواحل الشمالية الغربية للبلاد والصحراء الغربية.

هل تشهد القاهرة والمحافظات انخفاضا في مستوي الرؤية؟

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ قوة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، في حالة الطقس اليوم، لن تصل لحد انخفاض مستوى الرؤية الأفقية سواء على الطرق في القاهرة الكبرى أو السواحل الغربية، ومدن القناة، في حين تنخفض مستوى الرؤية جزئيًا على الطرق في الصحراء الغربية للبلاد، إذ تزداد سرعات الرياح على المناطق المفتوحة والطرق في تلك المنطقة وفقًا للطبيعة الجغرافية والجبلية لها.