من يحق له استلام أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 من المدرسة؟

من يحق له استلام أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 من المدرسة؟

من يحق له استلام أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 من المدرسة؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي قريبًا، من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

ووفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم فإن رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 سيكون متاحا من خلال الموقع الرسمي بعد الضغط على الرابط المخصص لذلك.

وللطالب أن يوكل الأب أو الأم أو الأخ لاستلام رقم الجلوس بدلا منه، ويُشترط أن يكون درجة القرابة من الدرجة الأولى والبطاقة الخاصة بالرقم القومي سارية.

ويمكن للطالب الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة بعد اتباع الخطوات الآتية:

- في البداية يدخل الطالب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكتابة البريد الإلكتروني للطالب.

- كتابة البيانات المطلوبة، وبعدها يمكن الحصول على رقم الجلوس.

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