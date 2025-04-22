«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة، وذلك بعد ما تخطت الحرارة اليوم حاجز الـ 42 درجة على عدد كبير من المحافظات والمدن بدءًا من القاهرة الكبرى وصولًا إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد.

موعد انخفاض درجات الحرارة.. وانكسار الموجة الحارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، أن غدًا الأربعاء سيشهد بداية موعد انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة، إذ تشهد البلاد انخفاضًا خلال ساعات الصباح بين 4 لـ 6 درجات، ومع بداية صباح الخميس المقبل تشهد انخفاضًا جديدًا مع انتهاء الموجة الحارة بين 5 لـ 10 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، بعد انتهاء تأثير الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية للبلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء



وعن درجات الحرارة المتوقعة في طقس غدًا الأربعاء على المحافظات، جاءت كما يلي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة / الصغرى 18

الوجه البحري: العظمى 34 درجة / الصغرى 17

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 درجة / الصغرى 16

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 درجة / الصغرى 16

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 37 درجة / الصغرى 22

محافظات شمال الصعيد: العظمى 40 درجة / الصغرى 17

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة / الصغرى 21

درجات الحرارة المتوقعة الخميس المقبل

القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة / الصغرى 18

الوجه البحري: العظمى 30 درجة / الصغرى 17

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 درجة / الصغرى 16

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 24 درجة / الصغرى 16

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 36 درجة / الصغرى 22

محافظات شمال الصعيد: العظمى 35 درجة / الصغرى 17

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة / الصغرى 21