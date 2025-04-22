بشرة برونزية آمنة في الصيف: دليلك للحصول على لون مثالي دون ضرر

بشرة برونزية آمنة في الصيف: دليلك للحصول على لون مثالي دون ضرر

بشرة برونزية آمنة في الصيف: دليلك للحصول على لون مثالي دون ضرر

مع بدء موسم الصيف تحلم الكثير من الفتيات والنساء ببشرة برونزية جذابة تعكس روح البحر والدفء، لكن التسمير الخاطئ قد يؤدي لأضرار جلدية خطيرة، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» كيف يمكنك الحصول على لون مثالي دون إيذاء البشرة، وفقًا لمجلة Elle.

البشرة

دليلك للتسمير الصحي في الصيف

1- التحضير قبل التعرض للشمس ويجب قبل أي جلسة تسمير ومن المهم تقشير البشرة بلطف لإزالة الخلايا الميتة، ويُنصح باستخدام مقشر خفيف مرتين أسبوعيًا ليساعد على توحيد اللون ويمنح البشرة مظهرًا أكثر إشراقًا.

2- الترطيب أساسي لأن جلدك بحاجة إلى ترطيب يومي، خصوصًا قبل وبعد التعرض للشمس، لذا استخدمي كريم يحتوي على الألوفيرا أو فيتامين E، فذلك يحمي من الجفاف ويقلل من تهيج البشرة.

3- اختيار التوقيت المناسب لأن التعرض لأشعة الشمس في الفترة من 10 صباحًا إلى 4 عصرًا يُعتبر الأكثر ضررًا، لذا احرصي على التسمير في الأوقات الأقل حرارة، مثل قبل الـ10صباحًا أو بعد الـ4.

4- استخدام واقٍ من الشمس حتى عند التسمير، لا تهملي استخدام واقي الشمس، واختاري واقيًا بدرجة حماية لا تقل عن SPF 30، وضعيه كل ساعتين، هذا لا يمنع التسمير، بل يحمي من الحروق وسرطان الجلد.

5- بدائل التسمير التقليدي إذا كنتِ تفضلين تجنب الشمس تمامًا، يمكنك استخدام كريمات التسمير الذاتي أو اللجوء إلى جلسات في مراكز موثوقة، وهي طرق آمنة تعطي نتائج فورية دون أضرار.

6- التغذية من الداخل لأن تناول الجزر والطماطم والمانجو يعزز من لون البشرة الطبيعي لاحتوائهم على البيتاكاروتين، ما يضيف توهجًا طبيعيًا للبشرة.

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