باحث سياسي: الموقف في غزة يزداد مأساوية يوما بعد يوم

باحث سياسي: الموقف في غزة يزداد مأساوية يوما بعد يوم

باحث سياسي: الموقف في غزة يزداد مأساوية يوما بعد يوم

كتب: مصطفى حسين

قال محمد ربيع الديهي الباحث في العلاقات الدولية، إنّ الموقف في غزة يزداد مأساوية يومًا بعد يوم، بسبب السياسات التي تتبعها دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فضلًا عن الانتهاكات الإنسانية المستمرة التي تمارسها ضد المدنيين، والتي أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى عدم وصول الخدمات الصحية إلى القطاع.

إسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط تهجير سكان غزة

وأوضح «الديهي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي هدفه الأساسي من التدمير المتعمد للبنية التحتية والمستشفيات والمدارس وغيرها من المنشآت، تنفيذ مخطط تهجير سكان القطاع ليصبح غير مؤهل للحياة، وبالتالي يتم تمرير المخطط باعتباره أمر واقع ومقبول لدى الكثيرين.

وأشار إلى أنّ الرؤية المصرية أجهضت المخطط عندما قدمت مصر مقترحًا حول كيفية إعادة إعمار القطاع، مؤكدًا أنّ ما يفعله الاحتلال انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني.

أطراف تعطل الجهود الدولية

وأضاف أنّ هناك أطرافًا تعطل الجهود الدولية لوقف السياسات وتستمر في دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن، أو عبر دعم مباشر، كما أنّ الجميع يعلم حجم الدعم الأمريكي المقدم لإسرائيل بشكل مباشر.

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