عضو «التحالف الوطني» يُطلق أتوبيس «عنيك في عنينا» بالإسكندرية لمواجهة مسببات العمى

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وأوركيديا للصناعات الدوائية عن إطلاق رحلة جديدة من رحلات أتوبيس «عنيك في عنينا»، حيث انطلق الأتوبيس شمالًا إلى محافظة الإسكندرية لمشاركة المواطنين احتفالات أعياد الربيع على طريقته الخاصة بتنظيم سلاسل توعية بطرق الحماية من أمراض العيون لرواد نادي سموحة وتنظيم قافلة للكشف على عيون المحتفلين بشم النسيم.

مواصلة مبادرة «عنيك في عنينا» في الإسكندرية

وأكد هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطني، في بيان، أن رحلة أتوبيس «عنيك في عنينا» الجديدة تأتي ضمن خطط صناع الخير وأوركيديا المبتكرة لمواصلة تنفيذ مبادرة «عنيك في عنينا»، للحد من مسببات العمى.

دعم شامل لمرضى العيون في أنحاء الجمهورية

وأضاف عبد الفتاح أن أتوبيس «عنيك في عنينا» يأتي في إطار الدعم الذي نتشرف بتقديمه لمرضى العيون في أنحاء الجمهورية من خلال نشر الوعي بطرق الحماية من الإصابة بأمراض العيون وتقديم خدمات تنظيم القوافل الطبية الموسعة للكشف على عيون أهالينا في قراهم والتشخيص المبكر لاحتياجاتهم من أدوية ونظارات طبية وجراحات عيون كل ذلك بالمجان.