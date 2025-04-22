أيام مفتوحة للتوظيف في الجيزة.. اعرف المواعيد والشروط

أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر عن تنظيم أيام مفتوحة للتوظيف بمحافظة الجيزة، وذلك لتعيين أخصائي تمويل (إناث وذكور) للعمل بفروع المؤسسة المختلفة.

وذكرت محافظة الجيزة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مواعيد الأيام المفتوحة للتوظيف بالمحافظة، وتكون في عدد من المناطق وهي كما يلي:

أيام مفتوحة للتوظيف

مواعيد ومواقع الأيام المفتوحة حسب الفروع:



فرع كفر الجبل والهرم

الأحد 27 أبريل 2025

العنوان: 18 شارع زغلول – منطقة مشعل – الهرم



فرع المنيب

الاثنين 28 أبريل 2025

العنوان: 1 شارع مصنع المكرونة – تقاطع شارع جسر الكنيسة – المنيب



فرع فيصل

الثلاثاء 29 أبريل 2025

العنوان: 1 شارع محمد العربي من شارع العشرين – أعلى قهوة ساعة صفا – بجوار التوحيد والنور – فيصل



فرع إمبابة

الأربعاء 30 أبريل 2025

العنوان: 5 شارع السودان – برج اللؤلؤة – أعلى البنك الأهلي المصري – ميدان الكيت كات

شروط التقديم على اليوم المفتوح للتوظيف

الوظائف المتاحة للجنسين (إناث وذكور)



القدرة على العمل الميداني (outdoor)



مؤهل دراسي (عالي – فوق متوسط – متوسط)



الإقامة داخل النطاق الجغرافي للفرع المرشح للعمل به



السن بين 18 إلى 35 سنة



للذكور: يشترط تقديم شهادة الموقف من التجنيد

المميزات

راتب شهري يبدأ من 5500 جنيه



حوافز مجزية ومكافآت متغيرة



تأمين صحي شامل (عام وخاص)



تأمينات اجتماعية كاملة



فرص واضحة للترقي والتطور الوظيفي



وثيقة تأمين على الحياة



ساعات العمل: من 9 صباحًا حتى 4 عصرًا



الإجازة الأسبوعية: يومي الجمعة والسبت



وعلى الراغبين في الانضمام إلى فريق عمل مؤسسة التضامن إلى الحضور مباشرة في اليوم والموقع المناسب لهم، مصطحبين نسخة من السيرة الذاتية وأوراقهم الثبوتية.