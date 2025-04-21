وظائف خالية برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه برعاية «الشباب والرياضة».. الشروط والتخصصات
وظائف خالية برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه برعاية «الشباب والرياضة».. الشروط والتخصصات
كتبت- صفية النجار
وظائف بشركة صناعة غذائية
شروط القبول في الوظائف
- مؤهل «عالي، متوسط».
- التجمع والعاصمة والساحل الشمالي والشيخ زايد.
المميزات والحقوق
وظائف بشركة أجهزة منزلية
توفر الشركة العربية لتجارة وتوزيع الأجهزة المنزلية شباب للعمل في التخصصات التالية:
1- مسؤول مبيعات داخلية، لا يشترط خبرة ويفضل الخبرة في المبيعات داخل الفروع.
2- مدير مبيعات منطقة، مدير قطاع لديه خبرة من 8 إلى 15 سنة.
شروط القبول في الوظائف
- مطلوب جميع المؤهلات (عالي، متوسط، فوق متوسط)
- مهارات تواصل ممتازة.
- الحد الأقصى للسن 45 سنة.
- مكان العمل: أسيوط.
المميزات والحقوق
- مرتب مجزي.
- يوم إجازة.
- حوافز شهرية.
- ساعات العمل: 9 ساعات.
- تأمين اجتماعي.
- تأمين طبي خاص.
للتقديم يمكن ملء استمارة التوظيف.