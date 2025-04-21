وظائف خالية برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه برعاية «الشباب والرياضة».. الشروط والتخصصات

وظائف خالية برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه برعاية «الشباب والرياضة».. الشروط والتخصصات

وظائف خالية برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه برعاية «الشباب والرياضة».. الشروط والتخصصات

كتبت- صفية النجار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمُبادرات الشبابية»، عن وظائف خالية بشركتين لهما فروع متنوعة، من خلال مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من أجل توفير فرص عمل للشباب.
ونستعرض خلال هذا التقرير، تفاصيل وظائف الشباب والرياضة، والتخصصات الطلوبة وشروطها وكيفية التقديم عليها، والتي تأتي على النحو التالي:

وظائف بشركة صناعة غذائية

تطلب شركة Main Egypt شباب للتعيين في المجالات الآتية:
1- مشرف مطبخ.
2- شيف سخن.
3- عضو فريق.

شروط القبول في الوظائف

- مؤهل «عالي، متوسط».

- خبرة لا تقل عن سنة.

- التجمع والعاصمة والساحل الشمالي والشيخ زايد.

المميزات والحقوق

- رواتب مجزية تصل إلى 10500 جنيه.
- عدد ساعات العمل 9 ساعات.
- إجازة أسبوعيًا.
- أرباح سنوية.
- تأمين طبي واجتماعي.
للتقدم يمكن ملء استمارة التوظيف المخصصة

وظائف بشركة أجهزة منزلية

توفر الشركة العربية لتجارة وتوزيع الأجهزة المنزلية شباب للعمل في التخصصات التالية:

1- مسؤول مبيعات داخلية، لا يشترط خبرة ويفضل الخبرة في المبيعات داخل الفروع.

2- مدير مبيعات منطقة، مدير قطاع لديه خبرة من 8 إلى 15 سنة.

شروط القبول في الوظائف

- مطلوب جميع المؤهلات (عالي، متوسط، فوق متوسط)

- مهارات تواصل ممتازة.

- الحد الأقصى للسن 45 سنة.

- مكان العمل: أسيوط.

المميزات والحقوق

- مرتب مجزي.

- يوم إجازة.

- حوافز شهرية.

- ساعات العمل: 9 ساعات.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين طبي خاص.

للتقديم يمكن ملء استمارة التوظيف.

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