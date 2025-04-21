كتبت- صفية النجار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمُبادرات الشبابية»، عن وظائف خالية بشركتين لهما فروع متنوعة، من خلال مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من أجل توفير فرص عمل للشباب.

ونستعرض خلال هذا التقرير، تفاصيل وظائف الشباب والرياضة ، والتخصصات الطلوبة وشروطها وكيفية التقديم عليها، والتي تأتي على النحو التالي:

وظائف بشركة صناعة غذائية

تطلب شركة Main Egypt شباب للتعيين في المجالات الآتية:

1- مشرف مطبخ.

2- شيف سخن.

3- عضو فريق.

شروط القبول في الوظائف

- مؤهل «عالي، متوسط».

- خبرة لا تقل عن سنة.

- التجمع والعاصمة والساحل الشمالي والشيخ زايد. المميزات والحقوق

- رواتب مجزية تصل إلى 10500 جنيه.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- إجازة أسبوعيًا.

- أرباح سنوية.

- تأمين طبي واجتماعي.

وظائف بشركة أجهزة منزلية