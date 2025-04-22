شن حملات رقابية للتفتيش على المعديات النهرية في سمالوط

تابع المهندس عويس غرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط، سير العمل بمعدية البيهو وإطسا، في إطار جهود الوحدة المحلية في متابعة المعديات النهرية وصلاحيتها ضمن خطة المحافظة في المتابعة المستمرة.

حملات رقابية على المعديات النهرية

وتفقد عرفات عبدالله، نائب رئيس مركز سمالوط، سير العمل بمعدية قريتي البيهو وإطسا، والمعديات الأهلية الأخرى، بمرافقة إدارة النقل النهري لمتابعة المعدية من حيث صلاحيتها للتشغيل، والتزامها بالحمولة المقررة، ومدى سريان ترخيص التشغيل، وتوافر وسائل الأمان.

اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية

وزار نائب رئيس المركز، رصيف المعديات بالبر الشرقي والغربي للنيل، ومدخل الطريق المؤدي للمعديات النهرية، للاطمئنان على سلامة الطريق وملاءمته لسير العمل بالنقل النهري.

الجدير بالذكر أن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وجه بتكثيف الحملات الرقابية على جميع المعديات بالمحافظة، سواء العامة أو الخاصة خلال أيام أعياد القيامة المجيد و شم النسيم، للاطمئنان على صلاحيتها، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظًا على أرواح المواطنين.