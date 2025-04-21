حملات تموينية مكبرة في المنيا بالتزامن مع شم النسيم

شنت مديرية التموين في محافظة المنيا، حملات مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية في جميع مراكز المحافظة، ويأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع الاستراتيجية، خاصة خلال احتفالات المواطنين بأعياد الربيع.

حملات تموينية متنوعة بالمنيا

وفي هذا السياق، أكد المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، تكثيف الحملات اليومية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة؛ وذلك للتأكد من جودة رغيف الخبز ومدى التزام المخابز بالضوابط التموينية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأسفرت الحملات عن ضبط 73 مخالفة تموينية، بينها 56 مخالفة بالمخابز شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان سليم أو لوحة تعليمات، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون أو الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما جرى تحرير 10 محاضر بالأسواق لضبط سلع غير صالحة للاستهلاك، ومصادرة أسماك مملحة ولحوم مذبوحة خارج المجازر، وعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى 7 محاضر ضد بدالي التموين لارتكابهم مخالفات متنوعة منها البيع بأزيد من السعر الرسمي.