محافظ المنيا يشارك المواطنين الاحتفال بشم النسيم

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، كورنيش النيل بمدينة المنيا، اليوم الاثنين؛ لمتابعة الحالة العامة والتأكد من توافر الخدمات للمواطنين خلال الاحتفال بشم النسيم.

محافظ المنيا يتفقد كورنيش النيل

وخلال جولته، حرص المحافظ على تبادل التهاني مع المواطنين، وشاركهم فرحتهم بأجواء الربيع، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة استعداد تام لتأمين الحدائق والمتنزهات العامة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال احتفالات الربيع واستمتاع المواطنين بأجواء الطبيعة الخلابة التي تتميز بها محافظة المنيا بامتلاكها أطول كورنيش على ضفاف النيل بين محافظات مصر.

حل عدد من شكاوى المواطنين

كما استمع محافظ المنيا إلى عدد كبير من المواطنين في لفتة إنسانية تؤكد حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المحافظة، إذ استمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، موجها على الفور بحل عدد من الشكاوى والاستجابة لبعض الحالات التي استدعت التدخل العاجل، مؤكدا أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.