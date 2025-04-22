أستاذ علم نفس: «السوشيال ميديا» تٌشتت انتباه الطلاب وتضعف الذاكرة

كتبت: نور نبيل

قال الدكتور تامر شوقي، خبير علم النفس التربوي، إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين لها إيجابي وسلبي، مُشيرًا إلى أنه عند وقوع أزمة كورونا كان الاعتماد الكلي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن فوائد السوشيال ميديا في مجال التعليم، تكمن في قُدرة الطالب على التصفح في شتى المجالات العلمية، ولهذا توفر وزارة التربية والتعليم المنصات التعليمية لجميع الفئات الدراسية وجميع المواد العلمية.

الحصول على المادة العلمية في أي زمان وأي مكان

وأضاف شوقي، خلال لقاء عبر القناة الأولى المصرية، أنه يمكن إنشاء «جروبات تعليمية» للطلاب من خلال السوشيال ميديا على مواقع التواصل، التي من خلالها يتواصل الطلاب مع بعضهم البعض أو مع المعلمين، بجانب سهولة الحصول على المادة العلمية في أي زمان ومكان، إذ أن هذه الإيجابيات لا تمنع وجود السلبيات ومنها التشتت الرقمي، وهو تشتت الطالب عن المنصات التعليمية متجهًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

أضرار السوشيال ميديا تصل إلى إهدار الوقت

وتابع: «أضرار السوشيال ميديا تصل إلى إهدار الوقت والإفراط في استخدام مواقع التواصل، وضعف الإنتاجية وعدم القدرة على أخذ القرارات وتُسبب ضعف في الذاكرة، وتندرج هذه المفاهيم تحت مٌسمى التشويش الذهني».