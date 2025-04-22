وزير التموين: استثمارات لجنة المساعدات الأجنبية مع القطاع الخاص تسجل 576 مليون جنيه

ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، الذي جاء في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.

دعم البرامج التنموية

واستعرض الدكتور الوزير أبرز إنجازات اللجنة في الفترة الأخيرة، مٌشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به اللجنة في تنسيق جهود التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، بما يُسهم في دعم البرامج التنموية ذات الأولوية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات اللجنة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية بلغ نحو 576 مليون جنيه، مما يعكس ثقة المستثمرين والشُركاء في البيئة الاستثمارية المصرية، ودور اللجنة في تهيئة المناخ الملائم لتنفيذ المشروعات التنموية.

مشروعات ذات تأثير مباشر

وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية من خلال توجيهها إلى مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي، ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واطلع الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على عددًا من الملفات الاستراتيجية، من بينها خطة اللجنة للتوسع في الشراكات الدولية، وآليات تسهيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات التنموية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان التكامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

جاء الاجتماع بحضور اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة.