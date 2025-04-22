الرئيس السيسي: الإمام لا يملك عصا سحرية.. وعلينا مواجهة الإلحاد بإجابات صادقة

قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأحاديث على المنابر، لن تُؤتي بنتائج ملموسة ما لم يصاحبها عمل فعلي على أرض الواقع، والموعظة ستنتهي بانتهاء الخطبة، ونحن أيضًا لا نملك حافظة وذاكرة مثل القدماء، لافتًا إلى أن الأمر ينطبق على خطبة المسجد وغيرها من الخطب في كل مكان.

يجب وضع إجابات صادقة ودقيقة لمواجهة الإلحاد

وأضاف السيسي، خلال حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية بمركز المنارة للمٌؤتمرات الدولية، أن الموعظة والحديث إن لم يكن يرافقها مثال يسير على الأرض أمام أعين الناس، مؤكدًا أنه يجب وضع إجابات صادقة ودقيقة لمواجهة الإلحاد، متابعًا: «الإمام لا يملك عصا سحرية ليجعل الإنسان مٌعتدلًا، ولا شخص يمتلك هذا، وربنا خلق الإنسان ليكون حرًا».

كان أيام النبي تُستخدم المساجد لكل شؤون الدنيا

ودعا الأئمة لأن يكونوا حٌماة الحرية، متمنيًا التوفيق للأئمة ولكل الناس في مصر أن يكونوا على قلب رجل واحد، ليس فقط على المستوى الديني، متابعًا: «عندنا مساجد كتيرة جدًا، وفي نفس التوقيت حجم قليل من المدارس، وكان أيام النبي عليه الصلاة والسلام، تستخدم المساجد لكل شؤون الدنيا، ولهذا يجب التعليم في المساجد لشؤون الدنيا، ومن المهم إعداد خطبة جيدة يتفهمها الناس».